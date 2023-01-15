Мелитополь, 15 января, 2023, 11:28 — ИА Регнум. В Токмакском районе Запорожской области было уничтожен схрон с противотанковыми ракетами, расположенный в землянке. Об этом 15 января сообщается в Telegram-канале ГУВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«В ходе проверки полученной оперативной информации сотрудники правоохранительных органов в Токмакском районе в окрестностях села Долина в лесополосе обнаружили скрытую землянку, в которой хранились пять противотанковых управляемых ракет», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что методом подрыва при задействовании инженерно-саперной группы все обнаруженные боеприпасы и вооружение были уничтожены на месте.

14 января в ГУ МВД по Херсонской области сообщали об обнаружении в регионе двух тайников с оружием и боеприпасами.