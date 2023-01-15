Ростов-на-Дону, 15 января, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Найденный мёртвым в поезде, следовавшем из Москвы во Владикавказ, боец MMA Георгий Гаглоев мог быть задушен, сообщает 15 января портал privet-rostov.ru.

Эдвард Мунк. Убийца. 1910

Отмечается, что Гаглоев, судя по всему, ехал на Северный Кавказ для розыска пропавшей год назад тёти Риммы Гаглоевой, которую последний раз видели в Чечне. Родственникам погибшего сообщили о случившемся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тело Гаглоева нашли в вагоне поезда во время его остановки в Ростове-на-Дону.