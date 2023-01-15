Обнародовано видео крушения пассажирского самолёта в Непале
Катманду, 15 января, 2023, 11:22 — ИА Регнум. В Сети появились кадры падения пассажирского самолёта непальской авиакомпании Yeti Airlines, который потерпел крушение у города Покхара.
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На кадрах видно, как после взлёта лайнер начал крениться на левый бок и резко снижаться. Затем слышен удар о землю.
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Как сообщало ИА REGNUM, борт авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение 15 января при попытке посадки в международном аэропорту Покхара. На борту воздушного судна находились 72 человека, из них 68 пассажиры, в том числе граждане Аргентины, Австралии, Франции, Индии, Ирландии и России, ещё четверо — члены экипажа.
Представительство местных властей сообщило, что все пассажиры самолёта ATR 72 погибли. Причины трагедии пока не называются.
Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал в связи с крушением лайнера созвал экстренное заседание правительства. Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил МВД, сотрудникам службы безопасности и всем правительственным учреждениям провести эффективные спасательные операции.