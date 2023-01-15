Штат Калифорния, США, 15 января, 2023, 11:20 — ИА Регнум. 46-й президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в субботу объявил о выделении помощи пострадавшим в результате штормов, оползней и наводнений районам штата Калифорния. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

PETER DASILVA/EPA/ТАСС Наводнение в Калифорнии. 14.01.2023

«Сегодня президент США Джо Байден распорядился выделить федеральную помощь районам [штата Калифорнии], пострадавшим в результате сильных штормов, наводнений, оползней и селей, которые начались 27 декабря 2022 года», — говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что федеральная помощь направлена пострадавшим от стихийных бедствий округам Санта-Круз, Сакраменто и Мерсед.

Ранее в эфире телеканала CNN сообщалось, что в Калифорнии число погибших от наводнений достигло 18 человек.