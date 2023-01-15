Москва, 15 января, 2023, 11:17 — ИА Регнум. В Москве в воскресенье, 15 января, ожидается до минус 2 градусов и без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва

Синоптик предупредил о выпадении незначительных локальных осадков. Температура воздуха днем в столице 0 — минус 2 градуса, по Московской области 0 — минус 5 градусов. Ветер южный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление 15 января немного понизится и составит 749 миллиметров ртутного столба.

«Южные ветры продолжат поставлять теплые воздушные массы с температурным фоном на 5 градусов выше климатической нормы», — указал Тишковец.

По данным Гидрометцентра России, в ночь на 16 января в Москве ожидается облачная преимущественно без осадков погода и гололедица.