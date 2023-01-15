Вашингтон, 15 января, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Противостояние по поводу вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО) внутри этого военно-политического блока является подарком президенту России Владимиру Путину. Об этом 15 января говорится в материале американской газеты The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

«Путин — единственный победитель в споре о том, чтобы позволить Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Чем скорее Турция и ее партнеры придут к соглашению, тем лучше для альянса», — отмечается в статье.

Также указывается, что для разрешения противостояния между Турцией и альянсом по поводу вступления в него Швеции и Финляндии необходимы последовательная дипломатии и, скорее всего, реальные уступки, часть из которых должны сделать США.

Кроме этого, отмечается, что в этом вопросе могут сыграть главную роль американский президент Джо Байден и Конгресс, которым нужно признать, что Турция, несмотря ни на что, является могущественным и незаменимым членом альянса, «а последствия расширения членства в НАТО — или неспособности это сделать — будут титаническими».

Помимо того, добавляется, что Анкара необходима НАТО для защиты от Ирана и сотрудничество с ней позволяет блоку закрыть большую часть акватории Чёрного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что положительное решение Турции по заявке о членстве Швеции в НАТО зависит от быстрого выполнения шведской стороной обязательств по борьбе с терроризмом, взятых ранее Стокгольмом в рамках соглашения с Анкарой.