Катманду, 15 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Международный непальский аэропорт в городе Покхаре закрыт после крушения в воскресенье пассажирского самолета ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines. Об этом 15 января сообщается в эфире индийского телеканала News18.

Gleb Osokin ATR-72

По информации источника, решение об открытии аэропорта будет принято в конце дня.

Ранее сообщалось, что все 72 человека, находившиеся на борту самолета в момент авиапроисшествия, погибли.

Позже издание Online Khabar уточнило, что среди 72 погибших 15 являются иностранцами. Так, на борту воздушного судна находились пятеро индийцев, четверо россиян, два корейца, по одному — пассажиры из Ирландии, Аргентины, Франции и Австралии.