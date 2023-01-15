Непал, 15 января, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Четверо граждан России погибли в результате крушения пассажирского самолёта в Непале, заявил 15 января российский посол Алексей Новиков.

Jeanne Menjoulet Непал

«К сожалению, четверо граждан Российской Федерации погибли», — сказал посол РФ в Непале в интервью ТАСС.

Дипломат добавил, что российское диппредставительство находится «в постоянном контакте с непальскими властями». Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о крушения авиалайнера в Непале на взлётно-посадочной полосе аэропорта Пакхара 15 января. На борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

Аэропорт временно закрыт, на месте ЧП ведутся спасательные работы. К настоящему моменту извлечено 45 тел погибших.