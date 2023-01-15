Тель-Авив, Израиль, 15 января, 2023, 11:06 — ИА Регнум. В Израиле вечером 14 декабря прошли массовые акции протеста, организованные оппозицией, против политики нового правительства страны, возглавляемого Биньямином Нетаньяху. Как сообщает Times of Israel, на митинг в Тель-Авиве вышли порядка 80 тыс. человек. Манифестация прошла на площади Хабима.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

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«От всего сердца благодарю всех, кто пришёл сегодня вечером на этот важный протест», ― сказал бывший министр обороны Бени Ганц. он пообещал продолжить бороться против нового режима и за реформы.

Лидер лейбористов Мерав Михаэли заявила: «Дождь нас не пугает. Мы не позволим вам разрушить нашу демократию».

Сотни людей также собрались в Иерусалиме и Хайфе. Здесь оппозиционеры митингуют возле резиденции президента Израиля Ицхака Герцога. В Хайфе протестуют несколько тысяч демонстрантов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года Биньямин Нетаньяху формально стал премьер-министром Израиля, это его шестой срок в этой должности, 29 декабря его привели к присяге в качестве нового премьера. Во время выступления в кнессете Нетаньяху пообещал, что его коалиция обеспечит политическую стабильность в стране.

В тот же день у израильского парламента в связи с приведением к присяге нового правительства Израиля по главе с Нетаньяху сотни людей провели акцию протеста.