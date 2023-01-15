Москва, 15 января, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Мужчина погиб в результате взрыва петарды в Тимирязевском парке Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного Следственного комитета.

Sebastian Ritter Взрыв петарды

Уточняется, что 14 января 2023 года в Тимирязевском парке нашли тело мужчины 1975 года рождения. Совместно с близки и друзьями мужчина решил запустить самодельную петарду. Праздник превратился в трагедию, мужчина получил травму, несовместимую с жизнью.

На месте происшествия работают криминалисты.