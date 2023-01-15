Катманду, 15 января, 2023, 11:04 — ИА Регнум. На борту пассажирского самолета ATR 72, потерпевшего крушение в Непале, находились граждане Аргентины, Австралии и Франции. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает агентство Reuters.

(сс) Matt Zimmerman Аннапурна. Непал

В то же время издание Online Khabar уточняет, пассажирами разбившегося самолета были иностранцами, среди которых также пятеро индийцев, четверо россиян, два корейца и один ирландец.

После крушения воздушного судна премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал объявил о созыве экстренного заседания правительства страны.

Ранее сообщалось, что все 72 находившиеся на борту человека погибли в результате авиапроисшествия.