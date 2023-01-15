Врач рассказала, когда в России ожидается пик заболеваемости гриппом В
Врач Логачева: всплеск заболеваемости гриппом В в России ожидается в начале февраля
Москва, 15 января, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Всплеск заболеваемости гриппом В, который приходит в России на смену свиному гриппу, ожидается в начале февраля, а пик заболеваемости прогнозируется на февраль–апрель. Об этом 15 января рассказала директор по производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева.
Как пояснила в беседе с «Известиям» врач, рост числа выявленных случаев заражение гриппом В в России происходит из-за того, что во время окончания эпидемии вирусы гриппа В заменяют вирусы гриппа А или накладываются на последние.
«В можно прогнозировать на начало февраля. Пик его заболеваемости приходится на февраль–апрель», — сказала она.
Также Логачева уточнила, что в нынешнем сезоне у жителей России ожидается тяжёлое протекание гриппа В, так как в феврале и марте иммунитет у них будет ослаблен, в то время как вспышка гриппа А приходится на период начало — середина осени, когда люди ещё пропитаны летним солнцем и витаминами.
При этом специалист отметила, что при таком долгом сезоне респираторных заболеваний угроза заразиться каким-либо вариантом гриппа сохраняется, в связи с чем она рекомендовала делать прививку.
Кроме того, врач добавила, что грипп может протекать в тяжёлой форме или с осложнениями, а потому при появлении первых симптомов стоит обратиться к врачу.
Как передавало ИА REGNUM, 10 января пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что, несмотря на снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю, ситуация остается напряжённой.