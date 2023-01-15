Москва, 15 января, 2023, 11:00 — ИА Регнум. Всплеск заболеваемости гриппом В, который приходит в России на смену свиному гриппу, ожидается в начале февраля, а пик заболеваемости прогнозируется на февраль–апрель. Об этом 15 января рассказала директор по производству лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук, врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

Как пояснила в беседе с «Известиям» врач, рост числа выявленных случаев заражение гриппом В в России происходит из-за того, что во время окончания эпидемии вирусы гриппа В заменяют вирусы гриппа А или накладываются на последние.

«В можно прогнозировать на начало февраля. Пик его заболеваемости приходится на февраль–апрель», — сказала она.

Также Логачева уточнила, что в нынешнем сезоне у жителей России ожидается тяжёлое протекание гриппа В, так как в феврале и марте иммунитет у них будет ослаблен, в то время как вспышка гриппа А приходится на период начало — середина осени, когда люди ещё пропитаны летним солнцем и витаминами.

При этом специалист отметила, что при таком долгом сезоне респираторных заболеваний угроза заразиться каким-либо вариантом гриппа сохраняется, в связи с чем она рекомендовала делать прививку.

Кроме того, врач добавила, что грипп может протекать в тяжёлой форме или с осложнениями, а потому при появлении первых симптомов стоит обратиться к врачу.

Как передавало ИА REGNUM, 10 января пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что, несмотря на снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю, ситуация остается напряжённой.