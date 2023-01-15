Каспийск, Дагестан, 15 января, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Пожар на подстанции в городе Каспийске (Дагестан) стал причиной отключения электроснабжения в ряде районов, сообщает 15 января компания «Россети Северный Кавказ».

Шамиль Магомедов Каспийск

«Сегодня ночью на закрытом распределительном устройстве подстанции в Каспийске произошло технологическое нарушение», — сообщили в компании.

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» сейчас «выполняют необходимые технические мероприятия для восстановления энергоснабжения потребителей».

До конца суток планируется полностью восстановить энергоснабжение потребителей. Над решением этой задачи работают 50 энергетиков.