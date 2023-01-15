Катманду, 15 января, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Представительство местных властей сообщило, что в Непале в результате крушения пассажирского самолета ATR 72 погибли все пассажиры и члены экипажа.

(сс) Royonx Непал

«Как сообщают представители местных властей, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли», — говорится в эфире индийского телеканала News18 15 января.

На момент крушения, произошедшего в воскресенье, на борту воздушного судна находилось 72 человека, среди которых 68 — пассажиры.

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Ранее премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал в связи с крушением самолета объявил о созыве экстренного заседания правительства.