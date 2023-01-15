Названо окончательное число жертв крушения самолета в Непале
Катманду, 15 января, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Представительство местных властей сообщило, что в Непале в результате крушения пассажирского самолета ATR 72 погибли все пассажиры и члены экипажа.
(сс) Royonx
Непал
«Как сообщают представители местных властей, все пассажиры и члены экипажа разбившегося самолета погибли», — говорится в эфире индийского телеканала News18 15 января.
На момент крушения, произошедшего в воскресенье, на борту воздушного судна находилось 72 человека, среди которых 68 — пассажиры.
Ранее премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал в связи с крушением самолета объявил о созыве экстренного заседания правительства.