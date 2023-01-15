Калининград, 15 января, 2023, 10:53 — ИА Регнум. В Калининграде на 76-м году жизни умер музыкант и педагог Вячеслав Феоктистов. Пост о кончине уважаемого калининградского музыканта появился в группе региональной Рок-Ассоциации ROCKUNION в соцсети «ВКонтакте».

ROCKUNION. Калининградская Рок-Ассоциация Вячеслав Феоктистов

«Ушёл из жизни уважаемый калининградский музыкант и педагог Вячеслав Иванович Феоктистов», — говорится в публикации.

Музыкант скончался 13 января. Уточняется, что он перенес обширный инсульт и не смог окончательно восстановиться. Ему требовалась длительная восстановительная терапия в специализированном пансионате. Это вынудило коллег и близких музыканта объявить сбор денежных средств на лечение.

Вячеслав Феоктистов выступал в составах биг-бэнда «Ритм» и джаз-ансамбля «Коллегиум», был лауреатом международных джазовых фестивалей. Он преподавал в Калининградском музыкальном училище по классу бас-гитары. В 2012 году он стал одним из основателей калининградской Рок-Ассоциации. Вячеслав Иванович был у истоков ежегодных рок-фестивалей, которые с 1994 года проводятся в Калининграде. Сегодня они носят название K! n Rock (Калининград In Rock).