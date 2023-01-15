Владивосток, 15 января, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Вице-мэр Владивостока Алексей Ляйфер арестован судом по обвинению в получении взятки на двухмесячный срок. Об этом 15 января сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда города на своём сайте.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Владивосток

Уточняется, что заместителя главы Владивостока обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий.

«Постановлением Фрунзенского районного суда города Владивостока от 15 января 2023 года в отношении обвиняемого Ляйфера А. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — указывается в сообщении.

При этом, по информации Следственного управления СК РФ по Приморскому краю, обвинение заместителю главы Владивостока предъявили во время расследования уголовного дела «коррупционной направленности» против бывших сотрудников городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что органы следствия за 11 месяцев 2022 года в России арестовали имущество на 61 млрд рублей в рамках уголовных дел о коррупции.