Берлин, 15 января, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Год потребуется крупнейшему производителю военной техники и вооружения в Германии и Европе Rheinmetall, чтобы поставить Украине танки Leopard, пишет 15 января BILD am Sonntag.

CMSGT Don Sutherland, USAF Leopard 1

По словам главы предприятия Армина Паппергера, у Rheinmetall есть 22 танка Leopard 2 и ещё 88 Leopard 1.

Руководитель концерна уточнил: «Даже если завтра будет принято решение, что нам можно отправить танки Киеву, то поставка будет осуществлена к началу следующего года».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, танки Leopard есть на вооружении у Польши, и она готова передать их Украине. Для этого Варшава должна получить разрешение у Берлина.

Читайте также: В Польше заявили, что ожидают от Германии передачи Киеву танков Leopard