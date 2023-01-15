Луганск, 15 января, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил более 2 тыс. уголовных дел в отношении украинских националистов.

Sledcom.ru Следственный комитет

«На сегодняшний день комитетом возбуждено более 2 тыс. уголовных дел в отношении более 600 украинских националистов. Потерпевшими признаны 118 тыс. жителей Донбасса», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале 15 января.

Также Леонид Пасечник поздравил Следственный комитет РФ с годовщиной создания ведомства.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что поддерживает идею о создании трибунала по преступлениям Украины в отношении жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.