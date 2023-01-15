Москва, 15 января, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Киевский режим намерен дискредитировать Россию в рамках «зерновой сделки», устроив подрыв зернохранилища в населённом пункте Караичное Харьковской области. Об этом сообщили в межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине.

Борис Михайлович Кустодиев. Жатва . 1914

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В ведомстве пояснили, что СБУ готовит провокацию для того, чтобы потом обвинить Москву в «намеренном уничтожении запасов зерна на Украине», создании «дефицита продовольствия» на Украине и «провоцировании голода». При этом западные СМИ в своих материалах вновь потребуют «жесткой ответной реакции мирового сообщества».

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В Минобороны добавили, что совершить провокацию планируется уже в ближайшие дни. Как следует из сообщения в телеграм-канале, украинская спецслужба уже начала минирование зернохранилища, владельцем которого является внештатный сотрудник СБУ.

«Для подготовки диверсии в город Волчанск Харьковской области прибыла группа украинских специалистов по минно-взрывному делу и сотрудники СБУ общей численностью до 30 человек», ― уточнили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в Лондоне заявило, что киевские боевики могут готовить нападение на российские войска с применением химического оружия.