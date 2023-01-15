Луганск, 15 января, 2023, 10:33 — ИА Регнум. В настоящее время Следственным комитетом РФ было возбуждено свыше 2 тысяч дел в отношении украинских националистов. Об этом 15 января сообщил врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своём телеграм-канале.

sledcom.ru Сотрудник СК РФ

«На сегодняшний день комитетом возбуждено более 2 тыс. уголовных дел в отношении более 600 украинских националистов», — написал он в своём сообщении в поздравлении сотрудникам ведомства в связи с 12-летием его создания.

Также Пасечник уточнил, что на данный момент свыше 118 тысяч жителей Донбасса были признаны потерпевшими.

При этом врио главы ЛНР отметил, что на протяжении восьми лет международные правозащитные и судебные инстанции не давали правовой оценки действиям киевского режима и не реагировали на мнение мирных жителей Донбасса, которые пострадали от действий украинских нацистов.

«В этих условиях Следственный комитет России стал для жителей Донбасса надеждой на торжество справедливости и наказание военных преступников», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны вооружённых киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за прошедшие сутки пострадали три человека.