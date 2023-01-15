Киев, 15 января, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Средства систем противоракетной обороны киевского режима причастны к обрушению многоэтажного дома в Днепропетровске. Об этом в эфире «Фейгин Live» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) 15 января заявил советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Интернет-представительство Киевского террористического режима Алексей Арестович

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Он пояснил, что трагедию с жертвами спровоцировала работа украинских систем ПВО, которые сбили пролетавший над городом снаряд. В результате ракета упала на один из подъездов жилого дома и сдетонировала.

«Летевшую над [Днепропетровском] ракету сбили. Она взорвалась, когда упала на подъезд», — уточнил Арестович.

Напомним, 14 января лидер киевского режима Владимир Зеленский сообщил об обрушении подъезда многоэтажного дома в Днепропетровске. Украинская сторона утверждала, что якобы это был удар российской ракеты. Всего в доме проживали порядка 1,7 тыс. человек, в разрушенном подъезде — порядка 200 человек. Глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в результате взрыва погибли девять человек, ещё 64 — получили ранения.

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14 января по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В целом ряде областей местные власти заявили о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры. При этом от Минобороны России не поступало никаких официальных заявлений о нанесении ударов по территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года в Киеве при попытке перехватить дрон-камикадзе «Герань-2» украинская ракета противовоздушной обороны (ПВО) попала в жилой дом. Отмечалось, что главной целью ударов была штаб-квартира «Укрэнерго». Однако, предположительно, снаряд цели не достиг и упал на дом. Здание было уничтожено.

Подобный инцидент, связанный с ошибочными действиями военных киевского режима, произошёл и зимой 2022 года, в самом начале спецоперации. Так, утром 26 февраля жилой дом в Киеве был поражён ракетой комплекса «Бук-М1» ВСУ.