Донецк, 15 января, 2023, 10:22 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооружённых киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за прошедшие сутки пострадали три человека. Об этом 15 января сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«За минувшие сутки, с 08:00 14 января до 08:00 15 января, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) на территории Донецкой Народной Республики три мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики в ночь на 15 января обстреляли город Горловку в ДНР снарядами натовского калибра.