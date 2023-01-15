Непал, 15 января, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Число жертв крушения пассажирского самолёта около города Покхара в Непале увеличилось до 32. Об этом 15 января сообщает издание The Himalayan Times.

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«По меньшей мере 32 тела были обнаружены на месте крушения самолёта [авиакомпании] Yeti в Покхаре», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в данный момент на месте авиакатастрофы продолжается проведение поисково-спасательной операции, в ходе которой сотрудники сил безопасности и местные жители ищут оставшихся пассажиров самолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате крушения пассажирского самолёта около города Покхара, который находится на западе Непала, погибли как минимум 16 человек.