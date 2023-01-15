Катманду, 15 января, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал в связи с крушением турбовинтного пассажирского самолета ATR 72 в воскресенье, 15 января, созвал экстренное заседание правительства.

(сс) Matt Zimmerman Аннапурна. Непал

«Выразив соболезнования по поводу аварии, премьер-министр Пушпа Камал Дахал поручил МВД, сотрудниками службы безопасности и всем правительственным учреждениям провести эффективные спасательные операции», — сообщает издание Pardafas со ссылкой на кабмин Непала.

Напомним, что жертвами крушения пассажирского самолета стали 72 человека, среди которых 68 — пассажиры.

Ранее официальный представитель армии Непала Кришна Бхандари в интервью агентству Reuters сообщил об обнаружении на месте ЧП не менее 16 тел.

Как передавало ИА REGNUM, на борту ATR 72 находились четверо граждан Российской Федерации.