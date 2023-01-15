Глава ивановского УФАС получил тяжёлые травмы при столкновении снегоходов
Юрьевец, Ивановская область, 15 января, 2023, 10:23 — ИА Регнум. В результате столкновении двух снегоходов на Волге получил травму руководитель Ивановского УФАС Александр Боровков, сообщают15 января «Ивановские новости».
Инцидент произошёл вечером накануне, 14 января, в районе деревни Лобаны близ города Юрьевца в акватории Горьковского водохранилища. В трёх километрах от берега столкнулись и загорелись два снегохода.
Один человек, 48-летний гендиректор строительной компании «Промстройтехника» Станислав Мухтаров, погиб.
Другой, руководитель ивановского УФАС Александр Боровков, получил травмы. Его состояние оценивается как тяжёлое. У чиновника диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытые переломы бедра, плеча и рёбер.
По данным издания, Боровков с друзьями возвращался с рыбалки. Его снегоход врезался в снегоход Мухтарова.