Юрьевец, Ивановская область, 15 января, 2023, 10:23 — ИА Регнум. В результате столкновении двух снегоходов на Волге получил травму руководитель Ивановского УФАС Александр Боровков, сообщают15 января «Ивановские новости».

Алексей Задонский Горьковское водохранилище

Инцидент произошёл вечером накануне, 14 января, в районе деревни Лобаны близ города Юрьевца в акватории Горьковского водохранилища. В трёх километрах от берега столкнулись и загорелись два снегохода.

Один человек, 48-летний гендиректор строительной компании «Промстройтехника» Станислав Мухтаров, погиб.

Другой, руководитель ивановского УФАС Александр Боровков, получил травмы. Его состояние оценивается как тяжёлое. У чиновника диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытые переломы бедра, плеча и рёбер.

По данным издания, Боровков с друзьями возвращался с рыбалки. Его снегоход врезался в снегоход Мухтарова.