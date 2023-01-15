Mirror: Британия передаст Киеву военные вертолеты Apache
Лондон, 15 января, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Великобритания собирается передать киевскому режиму до четырех военных вертолетов Apache после того, как направит Украине танки Challenger 2, сообщает газета Mirror.
Источник в сфере обороны Великобритании сообщает, что в ближайшие недели Лондон направит 14 танков Challenger 2, а затем развернет вертолеты.
«Потребуется некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО последуют примеру», — сообщает газета Mirror.
Вертолеты Apache будут оснащены ракетами Hellfire. Уточняется, что киевский режим нуждается больше чем в четырех вертолетах.
Ранее в МИД России заявляли, что страны НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву, так как западные поставки вооружения киевскому режиму не способствуют успеху российско-украинских переговоров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Великобритании также собирались передать Украине около 30 самоходных гаубиц AS90.