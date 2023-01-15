Москва, 15 января, 2023, 10:15 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине будет испытана боевая робототехническая платформа «Маркер». Об этом 15 января сообщил глава группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

marker.npo-at.com Робототехнический комплекс МАРКЕР

Как уточнил Рогозин, ранее робота «Маркер» уже испытали для обеспечения периметра безопасности на космодроме «Восточный».

«Теперь ему (точнее, им — таких машин будет несколько) предстоит пройти боевое крещение на Донбассе», — написал он в своём сообщении.

Также Рогозин уточнил, что указанные машины имеют техническое зрение и автоматическую систему управления, а также способны работать в условиях радиоэлектронной борьбы в автономном режиме, выполняя боевые задачи самостоятельно и обеспечивая целеуказание вражеских объектов на расстоянии не менее 15 км. При этом он добавил, что «Маркер» также может в зоне своего огневого поражения отбирать цели по приоритетам.

Отметим, боевая робототехническая платформа «Маркер» — это совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроидная техника» (является разработчиком антропоморфного робота «Фёдор»).