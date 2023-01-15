Катманду, 15 января, 2023, 10:14 — ИА Регнум. На борту самолёта, упавшего в Непале, находились российские граждане, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство.

calflier001 Самолёт авиакомпании Yeti Airlines

По данным источника, на борту находилось четверо граждан России.

Крушение потерпел самолет авиакомпании Yeti Airlines. Инцидент произошёл 15 января в аэропорту Покхары на взлётно-посадочной полосе. В самолете находились 72 человека.

Сообщается о гибели 16 человек.

Читайте также: В Непале разбился пассажирский самолёт