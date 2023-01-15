Ивано-Франковск, Украина, 15 января, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Пожар площадью 200 кв. м вспыхнул накануне, 14 января, в Ивано-Франковской области, написала 15 января глава областной военной администрации Светлана Онищук в своём телеграм-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По словам чиновницы, пожар вспыхнул на одном из энергетических объектов. На месте ЧП создали штаб пожаротушения. В 17:54 (время местное) пожар локализовали, а в 00:12 — ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал.

Напомним, вечером накануне, 14 января, власти Ивано-Франковской области сообщали о взрывах.