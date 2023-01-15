Самара, 15 января, 2023, 10:03 — ИА Регнум. На месте пожара на рынке в городском округе Кинель в Самарской области было найдено тело мужчины. Об этом 15 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что тело погибшего при пожаре было найдено в 08:05 мск, в настоящее время ведётся установление его личности.

Также в пресс-службе СУ СК России по Самарской области указали, что по факту гибели мужчины при пожаре на рынке в городском округе Кинель начата проверка, по итогам которой «будет дана оценка действиям ответственных лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупный пожар произошёл на территории продовольственного рынка в городском округе Кинель в Самарской области.