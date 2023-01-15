Непал, 15 января, 2023, 10:02 — ИА Регнум. В результате крушения пассажирского самолёта около города Покхара, который находится на западе Непала, погибли как минимум 16 человек. Об этом 15 января сообщает агентство Reuters.

जनक राज भट्ट Покхара. Непал

При этом на борту воздушного судна, которое упало во время взлёта, находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пассажирский самолёт авиакомпании Yeti Airlines разбился в Непале.