Магадан, 15 января, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Из-за сильного ветра с метелью в Магаданской области объявили на завтра, 16 января, экстренное предупреждение, сообщили 15 января в региональном пожарно-спасательном центре. Ожидаемая скорость северо-восточного ветра — 17–22 м/с.

Сергин В. А Магадан

Отмечается, что на предстоящие сутки в регионе «сохраняется вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском муниципальных округах». Также опасность ЧС сохраняется и на территории Магадана.

«Источник чрезвычайной ситуации — ветер с метелью», — сообщили в центре. Не исключён риск повреждения ЛЭП и линий связи.

Кроме того, есть риск деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря бухт Гертнера и Нагаево. Скорость ветра с метелью на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов, а также в Магадане и в Ольском городском округе ожидается в районе 17–22 м/с.