Донецк, 15 января, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Видеозапись того, как прибывший в Артёмовск для эвакуации военной техники боевиков киевского преступного режима тягач с тралом из-за гололёда буксует на скользкой дороге, передвигаясь с крайне медленной скоростью, разместил 15 января ряд телеграм-каналов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как тягач с тралом ВСУ буксует на обледеневшей дороге, передвигаясь с крайне низкой скоростью, что ведёт к большому расходу топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Киеве и ещё двух украинских городах утром 15 января ввели режим аварийного отключения света.