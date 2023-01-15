Киев, 15 января, 2023, 09:30 — ИА Регнум. В Киеве и ещё двух украинских городах утром 15 января ввели режим аварийного отключения света, сообщает ДТЭК.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

Режим экстренных отключений электроэнергии действует также в Днепропетровске и Одессе. Графики ежедневных отключений света в этих городах сегодня не соблюдаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аварийные отключения света наблюдались накануне, 14 января, в ряде украинских регионов, в том числе в Харькове, Одессе, Киеве.