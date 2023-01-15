Пригожин рассказал о тактике при освобождении Соледара
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин показал руководителя штурмовой группы в Соледаре
Соледар, ДНР, 15 января, 2023, 09:28 — ИА Регнум. Руководителя штурмовой группы, командовавшего осовбождением Соледара от боевиков преступного киевского режима, показал основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Соответствующее видеосообщение 15 января размещено в телеграм-канале пресс-службы Пригожина.
«Вот этот человек командовал взятием Соледара. Взял его без жевания соплей за две недели», — сказал основатель ЧВК, представляя руководителя штурмовой группы.
Также Пригожин подчеркнул, что до этого в районе города в течение долгого времени ничего не происходило, и добавил, что использованная бойцами «Вагнера» тактика была проста — город взяли «в клещи» и разделили.
«Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям», — пояснил он, уточнив, что те киевские боевики, которые отказались сдаваться, были в итоге уничтожены.
Как сообщало, ИА REGNUM ранее о повреждении здания городской больницы номер 2 в Горловке (ДНР) в результате атаки со стороны украинских боевиков написал глава города Иван Приходько.