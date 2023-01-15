Горловка, ДНР, 15 января, 2023, 09:22 — ИА Регнум. О повреждении здания городской больницы номер 2 в Горловке (ДНР) в результате атаки со стороны украинских боевиков написал 15 января глава города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Перечисляя повреждения, которые получили объекты в Горловке в результате ночного обстрела со стороны ВСУ, Приходько указал на повреждение котельной №113, дома номер 3 на улице Технической (перебит газопровод), дома номер 23 по проспекту Ленина (здесь произошло прямое попадание в квартиру номер 57, а также повреждение автомобиля).

Кроме того, в результате удара со стороны ВСУ пострадала горловская городская больница номер 2: у здания повреждено остекление центрального входа хирургического корпуса.