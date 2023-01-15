Вашингтон, 15 января, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Этап подготовки на базе американской компании-разработчика корабля SpaceX в Калифорнии завершил российский космонавт Андрей Федяев перед полётом на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon, который состоится в феврале 2023 года. Об этом 15 января сообщил другой член экипажа корабля — астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади — на своей странице в одной из соцсетей.

Михаил Джапаридзе/ТАСС Космонавт Андрей Федяев

«Экипаж Crew-6 завершил свою последнюю неделю тренировок здесь, в SpaceX», — написал он в своём сообщении.

После этого члены экипажа Crew-6 — Федяев, аль-Нейади, а также астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург должны будут направиться в Космический центр имени Джонсона, который находится в американском штате Техас.

Отметим, 12 января стало известно, что российский космонавт Андрей Федяев проходит в США этапы подготовки к готовящемуся в феврале 2023 года полёту на МКС.