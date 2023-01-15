Лима, 15 января, 2023, 09:08 — ИА Регнум. С 15 января 2023 года в ряде районов Перу из-за массовых протестных акций вводится режим чрезвычайного положения. Об этом говорится в обнародованном 15 января в газете Peruano указе перуанского правительства.

Paolo Aguilar/EPA/EFE/ТАСС В Перу продолжаются анитправительственные протесты. Январь 2023

Уточняется, что режим чрезвычайного положения в регионах Пуно, Куско, Лима, в конституционной провинции Кальяо, в провинции Андауайлас департамента Апуримак, в провинциях Тамбопата и Тауаману департамента Мадре-де-Дьос и в округе Тората будет введён с 15 января на срок 30 дней.

Также указывается, что полиция Перу совместно с вооружёнными силами страны осуществляет контроль над сохранением в стране порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января перуанский президент Дина Болуарте попросила у жителей страны прощения за то, что она не сумела предотвратить гибель участников массовых протестных акций в Перу.