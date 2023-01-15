Якутск, 15 января, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Утром 15 января 2023 года на метеорологической станции Тонгулах в Горном районе Якутии была зафиксирована температура воздуха — 62 °C. Об этом 15 января сообщает Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС) в своём телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мороз

Уточняется, что температура воздуха — 62 °C была зарегистрирована в 00:00 мск. При этом указывается, что станция Тонгулах является труднодоступной, однако на ней есть всё для проведения гидрометеорологических наблюдений.

Также отмечается, что в районном центре Горного района — селе Бердигестя — температура воздуха опустилась до — 59 °C, и добавляется, что температура — 50 °C и ниже зарегистрирована в 30 пунктах наблюдений — Сангар, Верхневилюйск, Вилюйск, Покровск, Нюрба, Тёплый Ключ и т.д.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба ЯГУМС сообщила, что аномальные морозы ниже 50 градусов будут наблюдаться в Якутске в ближайшие дни.