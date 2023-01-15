Макрон намерен посетить с визитом Южную Корею
Президент Франции Макрон намерен посетить с визитом Южную Корею
Сеул, 15 января, 2023, 08:52 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить Южную Корею и встретиться со своим южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем. Об этом 13 января рассказал после состоявшейся церемонии вручения верительных грамот французском лидеру посол Республики Корея в Париже Чхве Чжэ Чхоль, его слова 15 января приводит агентство Yonhap.
«Президент Макрон попросил выразить особые пожелания президенту Юн Сок Ёлю, сказав, что он хотел бы посетить Республику Корея как можно скорее и получить возможность обсудить развитие двусторонних отношений», — сказал южнокорейский посол во Франции.
Также уточняется, что французский президент может приехать в Сеул с визитом в мае, когда в Японии состоится саммит «Большой семёрки».
Отметим, предыдущий визит президента Франции в Южную Корею состоялся в ноябре 2015 года, и тогда находившийся в тот момент на посту французского лидера Франсуа Олланд встретился с являвшейся в тот период южнокорейским президентом Пак Кын Хе.