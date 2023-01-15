Сеул, 15 января, 2023, 08:52 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить Южную Корею и встретиться со своим южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем. Об этом 13 января рассказал после состоявшейся церемонии вручения верительных грамот французском лидеру посол Республики Корея в Париже Чхве Чжэ Чхоль, его слова 15 января приводит агентство Yonhap.

Daniel Karmann/dpa/Global Look Press Эммануэль Макрон с супругой спускаются по трапу самолета

«Президент Макрон попросил выразить особые пожелания президенту Юн Сок Ёлю, сказав, что он хотел бы посетить Республику Корея как можно скорее и получить возможность обсудить развитие двусторонних отношений», — сказал южнокорейский посол во Франции.

Также уточняется, что французский президент может приехать в Сеул с визитом в мае, когда в Японии состоится саммит «Большой семёрки».

Отметим, предыдущий визит президента Франции в Южную Корею состоялся в ноябре 2015 года, и тогда находившийся в тот момент на посту французского лидера Франсуа Олланд встретился с являвшейся в тот период южнокорейским президентом Пак Кын Хе.