Москва, 15 января, 2023, 08:44 — ИА Регнум. В воскресенье, 15 января, в столице России ожидается облачная погода, гололедица и местами небольшой снег. Температура воздуха в городе составит — 2… 0 °C. Об этом 15 января сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва

Также указывается, что ветер южного направления будет дуть со скоростью 5–10 м/с, атмосферное давление составит 753 мм рт. столба.

Кроме того, отмечается, что в ночь на 16 января в Москве ожидается облачная преимущественно без осадков погода и гололедица, температура воздуха — 4… — 2 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что со следующей недели Москву ожидает существенное потепление.