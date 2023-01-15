Токио, 15 января, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Возможность понижения статуса COVID-19 до уровня, аналогичного сезонному гриппу, что повлечёт за собой отмену рекомендаций по ношению защитных масок в помещениях, рассматривают в настоящее время власти Японии. Об этом 15 января сообщает газета Tokyo Shimbun.

James Matsumoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Японцы в масках

Уточняется, что японское правительство собирается обсудить возможность пересмотра статуса коронавируса весной, что в том числе будет способствовать увеличению числа медучреждений для приёма заразившихся SARS-CoV-2.

При этом отмечается, что также в этом случае власти Японии перестанут полностью компенсировать жителям страны расходы на вакцинацию от нового заболевания. При этом указывается, что рекомендации по соблюдению масочного режима в помещениях также может быть пересмотрены, однако последнее, по мнению специалистов, может способствовать всплеску заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января стало известно, что число случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 5102.