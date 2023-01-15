Даллас, США, 15 января, 2023, 08:38 — ИА Регнум. В американском Далласе успешно завершилась масштабная операция по поиску исчезнувшего из местного зоопарка дымчатого леопарда, сообщает 15 января телеканал Fox News.

Charles Barilleaux Дымчатый леопард

Четырёхлетняя дымчатая леопардица Нова вчера сбежала из зоопарка при весьма подозрительных обстоятельствах. Администрация зоопарка и полиция считают, что ограда вольера была специально сломана неизвестными злоумышленниками именно для того, что Нова смогла убежать.

Поиски животного продолжались несколько часов, в том числе и с помощью дронов, оснащённых тепловизорами.

Наконец хищник был обнаружен и вновь помещён в зоопарк.

При осмотре ветеринарами выяснилось, что Нова не получила никаких травм и совершенно здорова.

Напомним, что обитающие в Юго-Восточной Азии дымчатые леопарды являются чрезвычайно редкими животными.