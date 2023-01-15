Каракас, 15 января, 2023, 08:19 — ИА Регнум. С 2020 года на фоне улучшения экономической ситуации в Венесуэле в страну вернулись свыше 300 тысяч венесуэльских мигрантов. Об этом 14 января заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль в интервью телеканалу Venezolana de Television.

Natalia Ortiz Mantilla/dpa/ТАСС Мигранты из Венесуэлы в Колумбии

Как рассказал Хиль, уехавшие из Венесуэлы граждане начали возвращаться на родину благодаря улучшению экономической ситуации в стране, что, по его мнению, является опровержением мифа о том, что люди уезжали из республики якобы из-за диктаторского режима.

«Мы подсчитали, что более 300 тысяч сограждан самостоятельно вернулись в Венесуэлу с 2020 года», — сказал он.

Также глава МИД Венесуэлы уточнил, что ещё свыше 30 тысяч человек воспользовались программой «План по возвращению на родину» по помощи венесуэльским гражданам, которые остались за рубежом без средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инициативу создания блока союзников России и Китая в Латиноамериканском регионе выдвинул президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления в национальной ассамблее (парламент) страны.