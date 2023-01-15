Киев, 15 января, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Российские войска разгромили несколько украинских артиллерийских гаубичных дивизионов, сообщает 15 января ТАСС со ссылкой на Народную милицию ДНР.

U.S. Marines Американская 155-мм гаубица

Свидетельством этого может служить тот факт, что в объявленный 6 января Вашингтоном новый пакет помощи стоимостью более $3 млрд входят именно 18 гаубиц калибра 155 мм и 18 грузовиков.

По словам представителя Народной милиции, ВСУ полностью комплектуют дивизион с нуля, что говорит об очень серьёзных потерях в их рядах. Именно при таких потерях легче создать новое подразделение, чем пытаться восстановить старое.

Напомним, что с момента начала СВО военная помощь США киевскому режиму достигла почти $25 млрд.