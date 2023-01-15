Богота, 15 января, 2023, 08:10 — ИА Регнум. В течение следующей недели представители властей Колумбии встретятся с членами повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО). Об этом сообщается в заявлении главы делегации правительства Отти Патиньо, обнародованном 14 января участвующим в переговорах сенатором Иваном Сепедой на своей странице в одной из соцсетей.

Jesus Vargas/dpa/Global Look Press Пресс-конференция по итогам переговоров между представителями «Армии национального освобождения» и правительством Колумбии 12 декабря 2022 года

«Делегация правительства благодарит за гостеприимство Венесуэлу, которая станет местом проведения внеочередной встречи с делегацией АНО на следующей неделе», — говорится в заявлении Патиньо.

При этом делегация АНО на своей странице в одной из соцсетей также подтвердила факт предстоящей встречи, уточнив, что в ходе неё планируется обсуждение «созданного кризиса» в стране и продолжение второго раунда переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января принять срочные меры для урегулирования ситуации в Перу, где во время массовых протестов погибли свыше 40 человек, призвал Межамериканскую комиссию по правам человека президент Колумбии Густаво Петро.