Якутск, 15 января, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Аномальные морозы ниже 50 градусов будут наблюдаться в Якутске в ближайшие дни. Об этом 15 января сообщила пресс-служба Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ИА REGNUM Мороз

По данным метеорологов, в период с 14 по 18 января в городе Якутске ожидаются аномально сильные морозы. В некоторых районах Якутии температура воздуха опустится до — 62 градусов.

В Якутске 15 января осадков не ожидается, будет наблюдаться морозный туман и слабый ветер. Температура воздуха днём составит — 48… — 50 градусов, ночью — 50… — 52 градуса. В городе отменены занятия у школьников из-за аномально низкой температуры воздуха.

Уточняется, что в 19 районах Якутии в ближайшие сутки метеорологи прогнозируют морозы до — 60 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за тумана при морозе — 50 градусов в Якутске произошло массовое ДТП.