Анкара, 15 января, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Последние 300 лет Россия набирала силу после каждого конфликта с Западом, который за этот период вступал в войну с Россией четыре раза, написал в статье для турецкого издания Sabah обозреватель Берджан Тутар.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По его наблюдениям, первым таким нападением стала Отечественная война 1812 года с Наполеоном. После указанного конфликта преобладавшая в российском обществе французская культура была отодвинута на второй план, и приоритетными стали русская культура и антизападные идеи.

Вторым противостоянием, которое пережила Россия, стала Гражданская война 1917–1922 гг. Тутар отмечает, что одной из сторон конфликта — белогвардейцами — руководил Запад, стремившийся подавить Октябрьскую революцию.

Еще двумя конфликтами России с Западом, на которые указал обозреватель, стали Великая Отечественная война и холодная война.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря издание El Pais написало, что НАТО оказалось не готово к длительной вооруженной борьбе с Россией, что показал конфликт на украинской территории.