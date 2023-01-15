Анкара, 15 января, 2023, 08:07 — ИА Регнум. У берегов Турции были спасены 40 нелегальных ммигрантов, сообщает 14 января агентство Anadolu.

Mstyslav ChernovUnframe Беженцы в море

Нелегалы пытались доплыть до побережья Греции на надувных лодках. Как утверждает турецкая сторона, греческие власти насильно выдворили их из своих территориальных вод и отправили к турецкому берегу.

Там лодки мигрантов вовремя обнаружила береговая охрана Турции. Все нелегалы были спасены и доставлены в региональное иммиграционное управление.

Кроме того, в другом районе у турецкого побережья были обнаружены ещё 82 нелегальных мигранта, также пытавшихся добраться до Греции.

Турция обвинила греческих военных в нарушениях норм международного гуманитарного права по отношению к иммигрантам.