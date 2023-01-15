Новый Орлеан, США, 15 января, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Корону и титул «Мисс Вселенная» завоевала представительница США филиппинского происхождения Р’Бонни Габриэл. Трансляцию 71-го международного конкурса красоты вела 14 января одна из американских стриминговых платформ из Нового Орлеана.

Алексей Бондаренко Корона для победительницы конкурса «Мисс Россия»

Американка завоевала титул самой красивой девушки планеты, став первой из 86 участниц со всех уголков мира. Обладательницей титула вице-мисс стала конкурсантка из Венесуэлы, а третье место на пьедестале завоевала девушка, представлявшая Доминиканскую Республику.

Россию на конкурсе представляла обладательница титула «Мисс Россия — 2022», красавица из Оренбурга Анна Линникова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что красавица из России завершила борьбу за корону на конкурсе красоты «Мисс Вселенная».